عمر خربين يعتذر عن الانضمام لمنتخب سوريا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، مساء أمس الأحد، عن اعتذار نجم نادي الهلال، عمر خربين، عن الانضمام إلى معسكر منتخب نسور قاسيون.

وذكر الاتحاد السوري: “بعد أن تم إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى الفيليبين وحجز تذكرة الطائرة، فوجئت إدارة المنتخب الوطني الأول عصر الأحد بكتاب أرسله اللاعب عمر خربين يعتذر فيه عن القدوم؛ لأسباب عائلية خاصة”.

وتابع الاتحاد السوري لكرة القدم في بيانه الرسمي بشأن عمر خربين قائلًا: “وذلك علمًا أنه كان من المقرر أن يلتحق ببعثة منتخبنا التي وصلت إلى مدينة باكولود مساء يوم الأحد”.

وأشار الاتحاد السوري إلى أن نجم النادي الأهلي عمر السومة سيصل، يوم الاثنين، إلى الفلبين للالتحاق ببعثة المنتخب حيث يغادر في منتصف هذه الليلة، في حين يصل كل من أحمد الصالح، شادي الحموي وورد السلامة تباعًا يوم الاثنين.

ويستعد المنتخب السوري الأول لكرة القدم لخوض مباراته الأولى في التصفيات التأهيلية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مساء يوم الخميس المقبل، ضد نظيره الفلبين.