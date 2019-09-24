عمر خربين يعتذر لاتحاد الكرة السوري

المواطن - مروة نبيل

قدم نجم نادي الهلال عمر خربين اعتذاره إلى الاتحاد السوري لكرة القدم وإدارة المنتخب الأول، لعدم انضمامه إلي نسور قاسيون خلال الفترة الماضية.

وأعلن اتحاد الكرة السوري، عن إرسال عمر خربين لاعتذار رسمي إلى مجلس الإدارة عن غيابه مؤخرًا، مبديًا استعداده لتمثيل منتخب بلاده في حال تم استدعاؤه من قبل المدير الفني فجر إبراهيم خلال الفترة المقبلة.

كما تقدم نجم نادي الهلال باعتذاره لإدارة المنتخب السوري الأول لكرة القدم والمدير الفني والجمهور الكبير، مؤكدًا حرصه على تقديم أفضل ما لديه لتحقيق نتائج تسعد الجماهير السورية.

وكان عمر خربين قد اعتذر عن الانضمام إلى معسكر المنتخب السوري لمواجهة الفلبين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لأسباب عائلية، ما دفع اتحاد الكرة لاتخاذ قرار باستبعاده نهائيًا لتكرار اعتذاره.

ودافع مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال هشام الكثيري، عن خربين وقال: “بخصوص موضوع المحترف السوري عمر خربين، تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده، وتمت الموافقة إلا أن ظروف زوجته الصحية التي تنتظر مولودًا استدعت اعتذاره خطيًّا وهاتفيًا عن مشاركة منتخب بلاده”.

وتابع الكثيري تغريدته قائلًا: “وذلك للوقوف إلى جوار زوجته في ألمانيا وهو ما دعا الجهاز الفني إلى منحه يومين إجازة إضافيين”.