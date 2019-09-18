عملية جراحية لـ أسطورة الأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، جابرييل باتيستوتا عن إجرائه عملية جراحية لتركيب مفصل صناعي، يوم أمس الثلاثاء.

ونشر أسطورة الأرجنتين باتيستوتا، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له أثناء تواجده في المستشفى بعد إجرائه العملية.

وعلق أسطورة الأرجنتين على الصورة قائلًا: “انتهت المرحلة الأولى من تركيب مفصل صناعي في الكاحل الأيسر.. الآن أنا بصدد الشفاء.. شكرًا لكم كثيرًا على مشاعر الحب والقلق”.

وكان أسطورة الأرجنتين باتيستوتا يُعاني من آلام شديدة في ساقه أثناء السير، وهي الإصابة التي تسببت في اعتزاله لعب كرة القدم، وسبق أن أعلن عام 2012، أن الطبيب أخبره بضرورة بتر ساقه.

أسطورة الأرجنتين

ولعب أسطورة الأرجنتين باتيستوتا في العديد من الأندية، ومنها ثنائي الدوري الأرجنتيني لكرة القدم ريفر بليت وبوكا جونيورز، بالإضافة إلى ثلاثي الدوري الإيطالي فيورنتينا، روما وإنتر ميلان.

وشارك أسطورة الأرجنتين في 78 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ونجح في تسجيل 56 هدفًا، إلا أن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي نجح في تحطيم أرقامه المميزة.