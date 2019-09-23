عملية جراحية لنجم #التعاون
في العضلة الضامة

عملية جراحية لنجم #التعاون

2019/09/23
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، مساء اليوم الاثنين، عن حاجة نجم الفريق الأول لكرة القدم، إبراهيم العتيبي لإجراء عملية جراحية.

وأوضح نادي التعاون أن إبراهيم العتيبي خضع مؤخرًا لعدة فحوصات وأشعة أثبتت حاجته للخضوع لعملية جراحية في العضلة الضامة، وسيُجريها على يد الدكتور سالم الزهراني، يوم غد الثلاثاء.

وتمنى حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الشفاء العاجل لنجم الفريق الأول لكرة القدم العتيبي وعودته سريعًا إلى الملاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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  • إبراهيم العتيبي تعاونياً لـ3 مواسم
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