عموري على رأس قائمة الإمارات استعدادًا لتصفيات مونديال 2022

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي اختيار النجم عمر عبد الرحمن “عموري” ضمن قائمة الأبيض استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وسيخوض المنتخب الإماراتي مباراته الأولى في تصفيات كأس العالم أمام منتخب ماليزيا في العاشر من سبتمبر الجاري.

وجاءت قائمة المنتخب الإماراتي لمواجهة المنتخب الماليزي مكونة من:

عمر عبد الرحمن “عموري”، علي خصيف، خليفة الحمادي، سالم راشد، خلفان مبارك، علي مبخوت، محمد الشامسي، زايد العامري، محمد العطاس، خليل الحمادي، محمد برغش، خالد عيسى، حمدان الكمالي، أحمد برمان، محمد شاكر، بندر الإحبابي، الحسن صالح، وليد عباس، ماجد سرور، إسماعيل الحمادي، حبيب الفردان، علي صالح، علي سالمين، طارق أحمد، جاسم يعقوب، علي سالمين، علي صالح، حسن المحرمي.

ويذكر أن المنتخب الإماراتي كان أقام معسكرًا خارجيًا في البحرين، ولعب مباراتين وديتين أمام منتخب سريلانكا ومنتخب جمهورية الدومينكان.

جدير بالذكر، أن عموري كان ترك الهلال وانضم لنادي الجزيرة الإماراتي في صيف 2019.