عودة محمد نور تداوي جراح #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبحت عودة اللاعب المخضرم محمد نور إلى نادي الاتحاد قريبة للغاية، وذلك من أجل إصلاح الأمور في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير صحافية نقلًا عن موقع 360 سبورت قالت: إن محمد نور سيعود إلى نادي الاتحاد في شهر يناير المقبل، حيث سيتم قيده في فترة الانتقالات الشتوية كلاعب في صفوف الاتحاد حتى نهاية موسم 2019-2020 الحالي.

عودة محمد نور كقائد كبير واسم مخضرم له وزنه وثقله في الكرة السعودية، سيكون مفيدًا لفريق الاتحاد والذي عانى في الفترة الأخيرة بسبب تراجع النتائج؛ حيث خسر العميد أمام ناديي ضمك والهلال في آخر جولتين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى توديع دوري أبطال آسيا من دور الثمانية على يد الهلال.

كما أن تواجد محمد نور في صفوف الاتحاد سيداوي أوضاع الفريق الأول بوجود قائد صاحب خبرات يساند اللاعبين وينقل إليهم خبراته وتضحياته السابقة مع العميد.

تمت معاقبة محمد نور في عام 2015 بالإيقاف من قبل لجنة مكافحة المنشطات بعد ثبوت حصوله على عقار AMPHETAMINE في المملكة، وتقدم اللاعب باستئناف ولكن تم رفضه لتقرر المحكمة الرياضية الدولية بعد ذلك إيقاف نور لمدة 4 سنوات بداية من عام 2016.

في وقت سابق، رد محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق على تصريحات الإعلامي الرياضي فواز الشريف الذي قال بأن نور يتحمل مسؤولية التقصير في حق الاتحاد وعدم مساندة إدارة نواف المقيرن في وقت سابق.

القصة بدأت عندما تحدث فواز الشريف وقال بأن إدارة نواف المقيرن كانت احتاجت وجود خميس الزهراني وسعود كريري ومحمد نور للعمل معها داخل نادي الاتحاد لكن كل لاعب تحدث عن ظروفه الخاصة التي منعته من تلبية طلب نواف المقيرن.

أغضب الحديث، محمد نور حيث رد الأخير في حسابه عبر السناب شات، وأكد أن كلام الإعلامي فواز الشريف ليس صحيحًا، مبديًا اندهاشه من نشر كلام غير صحيح يؤثر على الجمهور.