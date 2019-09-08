غدًا.. رينارد يعقد مؤتمرًا صحافيًّا
من أجل الحديث عن لقاء اليمن

غدًا.. رينارد يعقد مؤتمرًا صحافيًّا

2019/09/08
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يعقد المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحافيًّا، مساء يوم غد الاثنين، للحديث عن مباراة السعودية ضد اليمن المقبلة.

وأوضح حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مؤتمر رينارد سينطلق عند الساعة السادسة والنصف مساء غدٍ، في قاعدة المؤتمرات الصحافية بإستاد البحرين الوطني.

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد اليمن على إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، بعد غد الثلاثاء، في أولى مباريات المنتخب الوطني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكانت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قد وصلت إلى العاصمة المنامة، اليوم الأحد، وخاض تدريبًا مسائيًّا، وطبق رينارد مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين، وأجرى مناورة على كامل الملعب.


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