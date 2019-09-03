غدًا.. مؤتمر صحافي لـ جوشوا ورويز في الدرعية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تواجد الملاكمين العالمين أندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا، يوم غد الأربعاء، في الدرعية لعقد المؤتمر الصحافي قبل نزالهما التاريخي المرتقب.

ومن المقرر أن تستضيف الدرعية، في السابع من شهر ديسمبر المقبل، النزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، بين حامل اللقب، المكسيكي رويز ومنافسه حامل اللقب السابق، البريطاني جوشوا.

وكانت هيئة الرياضة قد أعلنت عن عقد مؤتمر صحافي، غدًا الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الإدارة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، للكشف عن تفاصيل استضافة الدرعية للنزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة.

يُذكر أن جوشوا خسر للمرة الأولى أمام المكسيكي رويز، شهر يونيو الماضي، عندما تواجها في ماديسون سكوير بنيويورك الأمريكية، وسيحاول الملاكم البريطاني استعادة لقبه في الدرعية.