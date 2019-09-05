غرامة على حلواني إخوان لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية

غرامة على حلواني إخوان لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية

2019/09/05
الساعة 10:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة حلواني إخوان لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وجاءت الغرامة لعدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019/03/31م خلال الفترة النظامية المحددة بمدة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، إذ لم تفصح الشركة عن قوائمها المالية للفترة المالية المنتهية في 2019/03/31م إلا بتاريخ 2019/05/29م.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم