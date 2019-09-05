غرامة على حلواني إخوان لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة حلواني إخوان لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وجاءت الغرامة لعدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019/03/31م خلال الفترة النظامية المحددة بمدة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، إذ لم تفصح الشركة عن قوائمها المالية للفترة المالية المنتهية في 2019/03/31م إلا بتاريخ 2019/05/29م.