غرامة 30 ألف ريال على نجم #الفيصلي و #النصر و #الوحدة

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية، تتعلق بـ مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت الانضباط معاقبة اللاعب أحمد أشرف لاعب الفيصلي بالإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء نتيجة استخدامه القوة المفرطة ضد المنافس في لقاء الشباب وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10000 ريال.

كما قررت الانضباط إلزام النصر بدفع غرامة مالية قدرها 10000 ريال؛ بسبب التأخر في تسليم قوائم المباراة ومخالفة المادة 62 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وقامت لجنة الانضباط بإلزام نادي الوحدة بدفع غرامة مالية قدرها 10000 ريال؛ بسبب التأخر في النزول ما بين شوطي المباراة؛ مما أدى إلى تأخر انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الوحدة وأبها في الدوري.