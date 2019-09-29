غراهام لترامب: اجعل إيران تدفع الثمن

المواطن - الرياض

كشف السيناتور ليندسي غراهام أنه طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بجعل إيران تدفع ثمن ما تفعل، وقال: “قلت للرئيس دونالد ترامب بأن عليه أن يجعل إيران تدفع الثمن، قلت له: لقد قمت برد محسوب بعد إسقاط الدرونز ولم ينفع معها، وهي الآن جامحة ويجب أن تعيدهم لمكانهم”.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع محطة “سي بي إس”: أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون استطاع أن يدافع عن نفسه، وقاد البلاد بنفس الوقت عندما كان يواجه نفس الوضع.

يشار إلى أن صحيفة “ذا هيل The Hill” الأمريكية كانت قد كشفت عن تلقي أعضاء من الكونجرس إحاطات سرية الأربعاء الماضي، بشأن تورط إيران في الهجمات على منشآت النفط السعودية والتي ألقت إدارة الرئيس دونالد ترامب باللوم فيها على طهران.

وقال أعضاء من مجلس الشيوخ: إن الإحاطة التي أجريت في مجلس الشيوخ قدمها مسؤولون من البنتاجون والمخابرات الأمريكية.

وبعد الإحاطة السرية دعا السناتور ليندسي غراهام، وهو حليف مقرب من الرئيس ترامب، إلى رد عسكري لإيصال الرسالة المناسبة لإيران.

وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس ترامب “ينتظر ما سيحدث لتشكيل بناء تحالف”، بحسب “العربية”.

كما شدد غراهام على ضرورة الردع العسكري قائلًا: “أنا مصمم الآن أكثر من أي وقت مضى على ضرورة ردع إيران عسكريًّا، يجب أن يدفعوا ثمنًا يشعرون به، العقوبات لن تؤدي المهمة أبدًا- وعلينا التفكير في الرد العسكري.. آمل في أن يستجيب الرئيس بطريقة لا يشعر فيها الإيرانيون بالشك حول الثمن الذي سوف يدفعونه بسبب إرباكهم للعالم”، في إشارة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.