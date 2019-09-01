غريقة غدير البنات غير سعودية والمدني يكشف التفاصيل

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، مساء اليوم الأحد، جثمان سيدة من داخل غدير البنات شرق محافظة الطائف، فيما لا زالت أعمال البحث قائمة حتى الساعة للبحث عن آخرين بمشاركة فرق تطوعية مع الدفاع المدني.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: إن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي لمدني محافظة الطائف باشرت بلاغًا عن طريق مواطن لمركز العمليات الموحد يفيد بوجود عربة بها طفلين متوقفة بجوار غدير البنات شرق المحافظة، موضحًا أنه تم تحريك الفرق المختصة في أعمال البحث والإنقاذ وفرق الإنقاذ المائي لموقع الحادث تساندها آليات فنية، وعند وصول الفرق لموقع الحادث كانت المعاينة الأولية تشير إلى وجود عربة بها طفلان (سنتان وثلاث سنوات)، ولا يوجد في محيط العربة أي شخص يمكن الاستدلال على سبب توقفها، بينما كانت المياه تحيط بثلاثة جوانب منها كما وجد بالموقع فرشة وحذاء سيدة.

وتابع سرحان: واصلت فرق البحث أعمالها في محيط العربة لتعثر على آثار خطوات قدم باتجاه الغدير، ومن الحيثيات المتوفرة لفرق البحث بادرت فرق الإنقاذ المائي بالدخول في مياه الغدير التي يصل منسوبها إلى أكثر من مترين، ومن خلال عمليات التمشيط والبحث تم العثور على سيدة تم انتشالها وبعد الكشف عليها من قبل الهلال الأحمر اتضح أنها فارقت الحياة.

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السيدة غير سعودية من خلال الوثائق التي تم العثور عليها بالعربة ولا زالت تحت البحث، في حين تم استدعاء فريق من الأدلة الجنائية وشرطة محافظة الطائف للوقوف على مسرح الحادث، مؤكدًا أن أعمال البحث لا زالت قائمة حتى الآن بمشاركة فريقي ساعد والسلام التطوعية للتأكد من عدم وجود أشخاص خلاف السيدة التي تم العثور عليها وانتشالها من مياه الغدير.