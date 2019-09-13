غوغل يساعد في العثور على رفات رجل مفقود منذ 22 عامًا

المواطن - متابعة

عثر برنامج غوغل إيرث على رفات رجل مفقود منذ عام 1997 داخل سيارة مغمورة بالمياه بأحد أحياء ولاية فلوريدا.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الغارديان البريطانية، القول إن القصة بدأت حين قام رجل بتكبير صور التقطتها الأقمار الصناعية من غوغل لحيّه السابق في مقاطعة بالم بيتش بفلوريدا ليلاحظ وجود سيارة غارقة في إحدى البحيرات الموجودة خلف منزل كان يستأجره قديمًا، وفقًا لما صرحت به السلطات.

وقام الرجل على الفور بالاتصال بالمستأجر الجديد للمنزل، الذي استخدم طائرة درون صغيرة لتصوير البحيرة ليجد السيارة بالفعل ويتصل بالشرطة.

وبالفعل، وصلت الشرطة إلى المنطقة وقامت بإخراج السيارة لتجد بداخلها بقايا هيكل عظمي لأحد الأشخاص.

وقالت شرطة مقاطعة بالم بيتش في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه بالبحث والتحقيق، تبين أن بقايا الهيكل العظمي تنتمي لشخص يُدعى ويليام مولد، وقد فُقد في عام 1997 وكان عمره وقتها 40 عامًا.

وقال النظام الوطني للمفقودين ومجهولي الهوية، إن مولد كان قد ذهب إلى ملهى ليلي في نوفمبر 1997، دون أن يبدو عليه السكر أثناء مغادرته بمفرده قبل منتصف الليل.

وعندما اختفى مولد، كان الحي قيد الإنشاء، لكن البِرْكة كانت موجودة بالفعل.