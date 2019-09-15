غوميز يكشف سبب غضبه من لوسيسكو

المواطن - محمد سمعه

كشف المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السبب وراء غضبه من المدرب الروماني رازفان لوسيسكو بعد إخراجه من مباراة الفيحاء التي أُقيمت بالأمس في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان لوسيسكو صرح بعد مباراة الهلال والفيحاء قائلًا: لم أشاهد غوميز بالأداء المطلوب، لذلك قمت باستبداله خلال المباراة، ولم أفكر في مباراة الاتحاد؛ لأنني كنت أركز فقط على تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الفيحاء.

رد الفرنسي غوميز على تصريحات مدربه قائلًا في تويتر: المدرب يعرف ما يجب عليه فعله، كنت غاضبًا بسبب ما قدمته وعدم مساعدتي للفريق، الآن دعونا نُركز على اللقاء القادم في دوري أبطال آسيا، فنحن بحاجة لكم ولدعمكم.

نجح نادي الفيحاء في خطف تعادل ثمين من أنياب نادي الهلال، بنتيجة هدف لكل فريق وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء، بأداء متوسط من قبل الفريقين مع عدم وجود محاولات خطيرة تُذكر، حتى انتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل نواف العابد الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الخمسين بعد متابعة رائعة لكرة اللاعب السوري عمر خربين.

ووسط احتفال لاعبي الهلال بالفوز، باغت الفيحاء الفريق الهلالي وسجل هدف التعادل عبر اللاعب أرسينيو مارتينيز في الدقيقة الرابعة والتسعين.