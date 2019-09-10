غياب الروح واختيارات رينارد سبب تعادل منتخب السعودية

المواطن - مروة نبيل

نال أداء منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره اليمني، انتقادات من النقاد الرياضيين والجماهير، التي أعربت عن استيائها من تعادل الأخضر في أولى مبارياته بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.

منتخب السعودية:

ولعب منتخب السعودية ضد اليمن على إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتقدم المنتخب اليمني أولًا عن طريق محسن محمد في الدقيقة الثامنة، قبل أن يُسجل منتخب السعودية الأول لكرة القدم التعادل في الدقيقة 23 عن طريق هتان باهبري، وأحرز عمر الداحي هدفًا في الدقيقة 37، وتعادل سالم الدوسري في الدقيقة 48.

انتقاد اختيارات رينارد:

وعلق المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، على أداء منتخب السعودية ضد اليمن قائلًا: “هل هناك من يفرض لاعبين على المدرب؟ قالها العام الماضي مارفيك.. هل الوضع مستمر؟!”.

وتابع تغريدته عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أين: العويس- الغنام- عبدالفتاح عسيري- زياد الصحفي.. وبغض النظر عن التشكيلة أين التهيئة النفسية والروح؟ اللاعبين يتحملون جزء كبير أيضًا.. وطننا يستحق أجمل مما حدث..!”.

وقال الكاتب فهد الروقي: “هذا المنتخب ليس منتخبنا الذي نعرفه.. تباعد بين الخطوط، تمريرات مقطوعة.. تعالي على الكرة”، وأضاف في تغريدة أخرى: “مجرد (أشباح) ترتدي شعار الوطن غابت الروح فغاب المنتخب”.

وكتب لاعب منتخب السعودية والنصر السابق، ناصر الفهد: “مهما تكن النتيجة، لابد أن يحاسب المقصر عندما يكون النادي أهم من المنتخب يحدث ما يحدث؟!.. هل المعيوف أفضل من العويس؟!.. هل البليهي أفضل من زياد الصحفي؟!”.

وأضاف الفهد في تغريدته عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “هل وجود ياسر الشهراني أفضل من تواجده في مركزه؟! متى نترك المجاملات ويتغير الحال؟!.. يا منتخب الوطن”.

غياب الروح:

وانتقد الكاتب أحمد الشمراني مستوى لاعبي منتخب السعودية اليوم، وتابع في تغريدته عبر “تويتر”، قائلًا: “أداء باهت!!.. روح غائبه!!! مبروك منتخب اليمن!!!”.

وأضاف الناقد الرياضي محمد شنوان العنزي: “مارفيك.. كان يمر بالمنتخب إلى النتائج والعمل الجيد..! ذهب بقرار غريب ليخبرنا بعدها في مؤتمر صحفي.. أنهم لا يريدونه يختار اللاعبين حسب رؤيته.. اليوم نحن أمام منتخب (متواضع)..! قد يحبطنا في قادم الاستحقاقات..!!”.