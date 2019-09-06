غياب القميص الأبيض يُجبر رينارد على التعادل

المواطن - محمد سمعه

من المعروف عن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي عشقه ارتداء القميص الأبيض الذي يكون تميمة الحظ السعيد له عند إدارته للمباريات.

ولم يرتدِ رينارد القميص الأبيض في مباراة السعودية ومالي الودية التي انتهت بالأمس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ليست المرة الأولى التي لا يحقق فيها رينارد نتيجة إيجابية بسبب عدم ارتدائه للقميص الأبيض، حيث سبق له تدريب المنتخب الأنجولي في 2010 وبسبب عدم ارتدائه للقميص الأبيض لم يُحقق نجاحات تذكر مع المنتخب الأنجولي فرحل سريعًا وتولى تدريب منتخب زامبيا بعد ذلك.

اعترف رينارد بأن القميص الأبيض يساعده على تحقيق النتائج الإيجابية مع الفريق الذي يُدربه، حيث ساهم قميصه في تتويج المنتخب الزامبي بلقب كأس أمم إفريقيا 2012، وتتويج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2015.

تولى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مؤخرًا، تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وكان هيرفي رينارد استقال من تدريب المنتخب المغربي، وذلك عقب خروج أسود الأطلس من دور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر.

ويستعد المنتخب السعودي، لمواجهة المنتخب اليمني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.