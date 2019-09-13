فؤاد أنور: أنا لست جبانًا

المواطن - محمد سمعه

أبدى فؤاد أنور، لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي الأسبق، غضبه من الانتقاد الإعلامي لتجربته الاحترافية في الدوري الصيني بعام 1999.

وتحدث فؤاد أنور لـ برنامج الديوانية على قناة KSA SPORTS قائلًا: حقيقة الانتقاد الإعلامي لتجربتي الاحترافية جاء خارج نطاق النقد البناء، وكان هناك هجوم وتقليل خاصة من محمد البكيري وعبدالعزيز الغيامة.

وأضاف فؤاد أنور: هل مطلوب من اللاعب في أواخر مشواره أن يتألق في تجربة احترافية له في الشرق الأوسط أو في الصين، ثم طريقة النقد الإعلامي للتجربة الاحترافية لي كانت مُسيئة للغاية.

وتابع فؤاد أنور: احتراف اللاعب خارجيًّا نجاحه ليس مهمًّا، وفؤاد أنور حقق كل البطولات الداخلية والعربية، وأنا لست جبانًا.

واختتم فؤاد أنور حديثه قائلًا: هل شاهدني عبدالعزيز الغيامة ألعب في الصين؟

يذكر أن الناقد الرياضي محمد البكيري كان وصف تجربة فؤاد أنور الاحترافية في الصين بالفاشلة.

وسبق لـ فؤاد أنور التتويج بلقب كأس أمم آسيا مع المنتخب السعودي في عام 1996، كذلك شارك مع الأخضر في مونديالي 1994 و1998.

ولعب فؤاد أنور لنادي سيتشوان الصيني في عام 1999، لكن التجربة لم تستمر طويلًا.