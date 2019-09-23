فالفيردي يؤكد صعوبة مباراة برشلونة ضد فياريال

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للبارشا، إرنستو فالفيردي على صعوبة مباراة برشلونة ضد فياريال المقرر إقامتها، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

برشلونة ضد فياريال

وتحدث فالفيردي عن مباراة برشلونة ضد فياريال المرتقبة، قائلًا: “نواجه خصمًا معقدًا، لقد بدأ الموسم بشكل جيد مستفيدًا من الصعوبات التي واجهها الموسم الماضي، وهو فريق يجعل المباراة صعبة ويملك سرعة كبيرة”.

وتابع مدرب برشلونة قائلًا: “فياريال يمتلك لاعبين مميزين مثل كازورلا، لا أعرف ما إذا ستكون مباراة الهدف الواحد، لكن علينا أن نستفيد من اللعب على ملعبنا، ونتخلص مما يحدث لنا خارجه من نتائج”.

وأضاف: “يتعين علينا التركيز على هذا الموسم لتحليل ما يحدث حاليًا، وبالنظر للعام الماضي فنحن عانينا ثم عدنا وفزنا على ليفربول، لكن خارج ملعبنا لم نحقق النتائج الجيدة لأننا لم نلعب بشكل جيد”.

وواصل فالفيردي تصريحاته قائلًا: “هناك متطلبات كثيرة، وفي برشلونة تكون الطموحات أكبر والمدرب دائمًا في دائرة الضوء، نحن لم نبدأ هذا الموسم بشكل جيد وعلينا العودة، حان الوقت للتغلب على ذلك الموقف كما حدث العام الماضي”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “في كرة القدم الحديث عن الأزمات يكون سريعًا، فأنت تدخل في أزمة 3 أيام وتُغادرها أيضًا في 3 أيام، وهذا ما يتعين علينا تجربته، يتوجب علينا حصد 6 نقاط في المباراتين المقبلتين لاستعادة الهدوء”.

استبعاد راكيتيتش وعودة ألينيا

وعن استبعاد إيفان راكيتيتش من قائمة مباراة برشلونة ضد فياريال المرتقبة، قال فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الاثنين، قائلًا: “إذا لم يكن موجودًا، فذلك لأن هناك من ينوب عنه”.

وقال: “جريزمان لعب كمهاجم وعلى الجناح، لكننا لم نظهر بشكل جيد هجوميًا خارج ملعبنا، لكن الأمر لا يتعلق بجريزمان أو أنسو أو كارليس بيريز أو سواريز، المشكلة جماعية ويجب علينا أن نتحسن”.

وعلق فالفيردي على عودة ألينيا إلى قائمة البارشا قائلًا: “لم يحدث أي شيء معه، الأمر يعتمد على الظروف. ديمبلي يُسبب عدم التوازن للخصم، نأمل أن يُظهر موهبته، كارليس بيريز رغم استبعاده سيظل مع الفريق الأول”.

وتابع “بيكيه ولينجليت؟ العام الماضي شاركا في الكثير من المباريات، لكننا نمتلك لاعبين بدلاء يمكنهم تقديم المساعدة مثل توديبو ولاعبي فرق الشباب. فيربو يجب أن يكون في وضع يسمح له باللعب”.

أزمة استقبال الأهداف

وأردف فالفيردي قائلًا: “بدء مباراة برشلونة ضد فياريال بتسجيل هدف أمر يساعد على الفوز كما حدث ضد فالنسيا، فهو يتطلب الجهد الإضافي، والجمهور كان معنا دائمًا ويريد أن يرى الفريق ينتصر”.

وبشأن أزمة استقبال الأهداف، قال: “إذا هاجمت بشكل جيد فإن الخصم سيهاجمك بشكل أقل، وهو أمر يجب أن نأخذه في الاعتبار، ليس من الطبيعي أن يُحتسب علينا 3 ركلات جزاء في 6 مباريات، وليس من المنطقي أن يسجل ضدنا فالنسيا وبيتيس أثناء سيطرتنا”.