فان دايك يُوافق على تجديد بقائه مع ليفربول حتى 2025

فان دايك يُوافق على تجديد بقائه مع ليفربول حتى 2025

2019/09/08
الساعة 5:20 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية، إن اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي وافق على تجديد عقده للبقاء مع الريدز حتى صيف عام 2025.

ونجح فيرجيل فان دايك في التألق مع فريق ليفربول وقيادته للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ولقب السوبر الأوروبي مؤخرًا.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية، إنه على الرغم من تواجد 4 سنوات في عقد فان دايك الحالي مع الريدز، لكن الهولندي وافق على البقاء مع بطل أوروبا حتى نهاية موسم 2024-2025.

وقيل إن فان دايك سيحصل على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني في العقد الجديد مع ليفربول.

شارك فان دايك في 78 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات مؤخرًا.


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