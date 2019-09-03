فتح بوابات سد وادي جرب في الباحة لمدة 3 أيام

المواطن - الباحة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، عن فتح بوابات سد وادي جرب بمحافظة العقيق في منطقة الباحة اعتبارًا من اليوم، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ولفتت الوزارة إلى أن فتح البوابات جاء إثر هطول الأمطار الغزيرة مؤخرًا في المنطقة، وسالت على إثرها الشعاب والأودية، إضافة إلى اقتراب منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة الأمطار خلال الفترة الماضية والمتوقع هطولها مستقبلًا، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياه السد آبار المزارعين والوادي.