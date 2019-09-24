فحص طبي يُحدد مصير كاريلو
بعد تعرضه للإصابة

فحص طبي يُحدد مصير كاريلو

2019/09/24
الساعة 7:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو أن مصير البيروفي أندريه كاريلو من المشاركة في مباراة الهلال ضد التعاون المقبلة، سيتحدد اليوم أو غدًا بعد خضوعه لفحص طبي.

وغاب كاريلو عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية بالأمس، وخضع لجلسة علاج في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، وذلك بعد شعوره بألم في عضلة الفخذ.

وشعر أندريه كاريلو بآلام في عضلة الفخذ خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد التي أُقيمت، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 3/1.

ويلعب الهلال ضد التعاون التي ستُقام، مساء يوم الخميس، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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