فحوصات خارجية لـ مروان دا كوستا
بسبب معاناته من الإصابة

فحوصات خارجية لـ مروان دا كوستا

2019/09/29
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عن سفر نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي مروان دا كوستا، إلى خارج المملكة، من أجل الخضوع لمزيد من الفحوصات، وتلقي العلاج اللازم في موضع الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الجهاز الطبي قام بالتواصل ومع طبيب متخصص لعرض إصابة مروان دا كوستا، وتم تنسيق موعد الفحوصات الخارجية.

وكان المدافع المغربي مروان دا كوستا قد تعرض لإصابة في القدم، ولم يستطع المشاركة في تدريبات الاتحاد الجماعية خلال الفترة الماضية، حيث يؤدي برنامجًا علاجيًّا في العيادة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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