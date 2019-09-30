فراس الخطيب: هذا ما أتمناه لـ السومة وخربين في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشف السوري فراس الخطيب نجم منتخب سوريا المعتزل عن أمنيته لمواطنيه عمر خربين مهاجم الهلال وعمر السومة لاعب النادي الأهلي.

وتحدث فراس الخطيب لـ برنامج صدى الملاعب قائلًا: عمر خربين مكسب للكرة السورية وأنا سعيد بتألقه مع السومة في الدوري السعودي، وأتمنى تصدرهم لترتيب الهدافين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن فراس الخطيب كان أعلن أمس في برنامج صدى الملاعب اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد فسخ عقده مع نادي السالمية الكويتي.

وسجل عمر خربين 4 أهداف حتى الآن مع الهلال في دوري المحترفين بالموسم الجاري، بينما أحرز عمر السومة ثلاثة أهداف للنادي الأهلي.

وسبق للسومة وعمر خربين اللعب مع فراس الخطيب في المباريات الدولية للمنتخب السوري.