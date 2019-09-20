فرق شعبية ومسرح وعروض حية في المدينة المنورة
بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ89

فرق شعبية ومسرح وعروض حية في المدينة المنورة

2019/09/20
الساعة 11:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أطلقت هيئة الترفيه اليوم أولى فعالياتها في المدينة المنورة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89 ، وسط أجواء احتفالية وطنية ، وبحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين .
وضمت فعاليات اليوم الأول بطريق علي بن أبي طالب بالدائر الثاني عروضاً للفرق الشعبية و عروض الفرق المتجولة والمسرح الموسيقي والعروض الحية على الشاشة وورشة عمل للأطفال وفرق استعراض الأطفال والشخصيات الكرتونية التي تقدم العروض الشيقة والاستعراضية المحببة لدى الأطفال .


كما تم إتاحة الفرصة والمجال لأصحاب الأعمال الناشئة والصغيرة لتقديم منتجاتهم لزوار الفعاليات .
يذكر أن الفعاليات تستمر ٤ أيام وتقام بطريق علي بن أبي طالب بالدائري الثاني .


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