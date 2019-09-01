فرنسا تحبط تهريب 100 عنكبوت

فرنسا تحبط تهريب 100 عنكبوت

2019/09/01
الساعة 6:23 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

ضبطت سلطات الجمارك حوالي 100 عنكبوت في حقائب مسافر بولندي، حاول تهريبها عبر مطار كايين في مدينة غويانا الفرنسية.

وأوضحت المصادر أن الرجل حاول تمرير حقيبة تحوي 38 عنكبوتًا بالغًا وحوالي 50 صغيرة فضلًا عن عشرات الشرانق المليئة بيوضًا عبر مطار كايين عاصمة المقاطعة الفرنسية.

وأوقفت السلطات الرجل في 25 أغسطس الماضي، فيما كان يستعد للصعود إلى طائرة متجهة إلى باريس، بعدما وضع الحشرات في عبوات بلاستيكية، وخبأها بين أمتعته وفق ما أكد مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس.

وقالت المصادر إن الرجل قدم نفسه على أنه “شغوف بالحشرات”. وتفيد الهيئة الفرنسية لحماية الحياة البرية أن “نقل العقارب والعناكب (الحية)” ليس محظورًا، لكنه يخضع “لأنظمة” معنية.

لكن بعض الأنواع بما فيها بعض العناكب تحظى بحماية خاصة. ويأتي جامعو الحشرات من العالم بأسره إلى غويانا الفرنسية الغنية جدًا بالتنوع الحيوي.



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