فرنسا تطالب إيران بـ الكف عن الانتهاكات النووية

المواطن - متابعة

دعت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إيران إلى الكف عن أي تصرف لا يتفق مع التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع في 2015.

جاء ذلك بعد أن قالت طهران إنها ستطور أجهزة طرد مركزي لتسريع وتيرة عمليات تخصيب اليورانيوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول: يتعين على إيران الإحجام عن أي خطوات ملموسة لا تتسق مع التزاماتها ومن شأنها أن تعرقل جهود خفض التصعيد بحسب رويترز.

وأضافت أن باريس ستدرس الإعلان الإيراني مع شركائها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.