فرنسا تعلق على عدم استقبال حمدوك: أسباب قهرية
قالت: إنه سيتم تحديد موعد جديد في القريب العاجل

فرنسا تعلق على عدم استقبال حمدوك: أسباب قهرية

2019/09/19
الساعة 1:14 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

أعلنت السفارة الفرنسية في الخرطوم عن عدم قدرتها على استقبال زيارة رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، وعللت ذلك بأسباب قهرية.

واعتذرت السفارة، في بيان لها، لما قالت: إنها أسباب قاهرة أدت إلى تأجيل زيارة رئيس الحكومة السودانية إلى باريس المزمع إجراؤها الخميس.

وكان حمدوك غادر الأربعاء، العاصمة المصرية القاهرة متوجهًا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشرت السّفارة الفرنسية اعتذارها في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وقالت: إنّه ولأسباب قاهرة في جدول أعمال رئيس الجمهورية الفرنسية، قد تم تأجيل اللقاء المقرر يوم الخميس مع رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، لكن تجري الآن مشاورات لتحديد موعد جديد في القريب العاجل لهذه الزيارة.

وأضافت في التّغريدة، أنّها تأسف للمضايقات التي سببها التأجيل، لكنها تؤكد رغبة رئيس الجمهورية في استقبال رئيس الوزراء السوداني وفي تقوية دعم فرنسا لمرحلة مهمة في تاريخ السودان.

وقالت: إنّه يسر فرنسا أن تتمكن من تنظيم زيارة رئيس الوزراء السوداني التي تعد، بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للخرطوم الاثنين الماضي، مرحلة جديدة في تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.


هل قرأت هذا ؟
  • رئيس المجلس السيادي السوداني: لن نفي مملكة الشرف والمروءة حقها
    •
  • فيديو.. عريس يُحيّي المعازيم بطريقة غريبة
    •
  • الوزراء السوداني يحدد 10 أولويات لتنفيذها في ستة أشهر
    •
  • وزير المالية السوداني: لن نتأثر بالعقوبات
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم