فرنسا وألمانيا وبريطانيا: إيران وراء استهداف معملي أرامكو

المواطن - الرياض

حمّل قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أمس الاثنين، إيران مسؤولية الهجمات التي استهدفت حقلي نفط في المملكة مستهل الأسبوع الماضي، مطالبين طهران بتغليب خيار الحوار على “الاستفزاز”.

وأيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما توصلت إليه الأمم المتحدة بشأن هجمات بقيق وخريص.

وقال القادة في بيان مشترك عقب لقاء ثلاثي عقدوه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: إنه “من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمّل مسؤولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر”.

واعتبرت الدول الثلاث الكبرى التي تشكل طرفًا في الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحل يكمن في الحوار.

وحض البيان “إيران على الانخراط في حوار كهذا والإحجام عن خيار الاستفزاز والتصعيد”.

وقالت الحكومات الثلاث: “حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية”.

وأضاف أن “الهجمات تسلط الضوء على الحاجة إلى وقف التصعيد في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية المستمرة والانخراط مع جميع الأطراف”.

وأكدت الدول الثلاث أنها لا تزال ملتزمة باتفاق عام 2015 النووي مع إيران الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ودعت إيران للعودة إلى الامتثال الصارم للاتفاق.