فريق من مكتب تحقيق الرؤية يستعرض أبرز المشاريع بصحة الطائف

المواطن - الطائف

زار فريق عمل من مكتب تحقيق الرؤية بالشؤون الصحية بمنطقتي نجران وجازان، مكتب تحقيق الرؤية بصحة الطائف؛ للاطلاع على مشاريع نموذج الرعاية المنفذة.

وتم استقبال الفريق من قبل المساعد للتخطيط والتحول الدكتور عبدالسلام الشهري وفريق نموذج الرعاية بقيادة الدكتورة فوزية السواط قائدة نموذج الرعاية الصحية بالطائف.

وأوضحت السواط أن دور مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات والمعارف حول تنفيذ مشاريع التحول الصحي ونشر ثقافة العمل بروح الفريق، حيث اشتملت الزيارة على استعراض أبرز المشاريع بصحة الطائف التي تم تنفيذها طبقًا لمبادرات التحول الوطني، وشرح تفصيلي لمسار المريض داخل الوحدات الطبية، وتنسيق الحالات، وعمليات المراقبة والتحكم والجودة، وإدارة المخاطر، وأيضًا ربط جميع المعنيين ودورهم في دعم المشروع وأهمية التغيير ومواكبة التحول ونشر الوعي حول التحول الصحي، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والسبل للتعامل مع الجمهور داخل المنشآت الصحية.

وكان من أبرز المشاريع التي نفذت في مجمع الملك فيصل الطبي هو مسار ارتفاع ضغط الدم.

الجدير بالذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي يدعم تنفيذ المسار بالخبرات والإمكانيات المتميزة؛ مما ساهم في نجاح مشروع الأمراض المزمنة.

واشتملت الزيارة على زيارة لمركز الرعاية الصحية بوسط المدينة، والذي يعمل على مدار الساعة، ويضم العديد من التخصصات المختلفة التي أسهمت بدورها في تخفيف الضغط عن المستشفيات.

تجدر الإشارة إلى أن صحة الطائف تضم 15 مستشفى و104 مراكز صحية تنتشر في الطائف.

وسيتم التطبيق جميع المستشفيات والمراكز بصحة الطائف تدريجيًّا ليغطي مسار الرعاية المزمنة جميع الوحدات الصحية.