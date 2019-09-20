فعاليات متنوعة في احتفال فنون أبها بـ اليوم الوطن 89

المواطن - حسن عسيري - أبها

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بأبها عن حزمة من فعالياتها الاحتفالية باليوم الوطني ٨٩ تحت شعار ” همة حتى القمة” تشمل عددًا من المعارض المتخصصة والأمسيات المتنوعة.

وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الفعاليات ستشمل معرض ” نافذة وطن٢” في مطار أبها الدولي بالتعاون الهيئة العامة للطيران المدني حيث فتح الباب لجميع الفوتوغرافيين والفوتوغرافيات للمشاركة بأعمالهم التي تجسد الفرح السعودي باليوم الوطني.

وأضاف السروي فتح مجال مشاركة الأفلام الوطنية التي تعزيز التلاحم الوطني وتبرز الشخصية السعودية الإنسان والمكان وفق رؤية ٢٠٣٠، مضيفًا أن مقر الجمعية سيحتضن الأربعاء القادم أمسية غنائية وطنية إضافة لورشة فنية للأطفال باسم “حبي وطني” تبدأ من الرابعة عصرًا.

وكشف مدير ثقافة وفنون أبها عن تنفيذ أول أمسية نسائية خاصة لنزيلات السجن بعنوان “كلنا وطن” في شراكة مجتمعية مع المديرية العامة للسجون بمنطقة عسير في ٢٦ سبتمبر الجاري بهدف مشاركة نزيلات السجون الأفراح الوطنية بعدد من البرامج التي تحتوي على الشعر والنغم والفنون الشعبية التراثية إضافة لمعارض متنوعة، ويقوم عليها فريق عمل متخصص من منسوبات الجمعية وفريق المجد التطوعي لترتيب وتنفيذ أمسية مختلفة ونوعية تستهدف النزيلات ودمجهم مع الحراك الوطني الكبير في المملكة.