فنان مغربي يطالب الرجال بضرب زوجاتهم!

فنان مغربي يطالب الرجال بضرب زوجاتهم!

2019/09/10
الساعة 1:51 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - متابعة

تسبب الفنان الشعبي المغربي عادل الميلودي في حالة من الجدل الواسع، بعد دعوة وجهها إلى الرجال لضرب وتعنيف زوجاتهم، معتبرًا أن ذلك علامة من علامات الرجولة ومكونًا من مكوناتهم!

وقال الميلودي، وهو فنان مثير للجدل في المغرب، خلال استضافته على إحدى القنوات الخاصة: إن “الرجل الذي لا يضرب زوجته ليس رجلًا”، لافتًا إلى أن “الزوج حر في زوجته”.

كما تحدث عن تجربته في هذا الأمر بكل افتخار، حيث أكد أنه سبق أن ضرب زوجته حينما كانا بإسبانيا وتم توقيفه ليوم واحد، بعدما نفت زوجته تعرضها للضرب، وعندما عاد إلى المغرب واصل ضربها وتعنيفها.

ولاقت تصريحات عادل الميلودي حالة من الغضب والرفض، حيث وصفها البعض بأنها “عدوانية”، ليُشن ضده حملة انتقادات وصلت حد الدعوة لمقاضاته.


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