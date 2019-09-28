فندق النواعم محظور دخوله على الرجال في إسبانيا

فندق النواعم محظور دخوله على الرجال في إسبانيا

2019/09/28
الساعة 6:43 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

افتتح في مدينة مايوركا الإسبانية أول فندق للسيدات في البلاد، ليكون مكانًا محظورًا على الرجال الذين لا يمكنهم دخوله.

ويقع فندق “سوم دونا” بالقرب من بورتو كريستو، ويقدم خدمات حصرية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 عامًا فما فوق.

وبـ39 غرفة وحمام سباحة ومنتجع صحي ومكتبة وتراس على السطح، تهدف المنشأة التي نالت تقييم أربع نجوم إلى توفير “مساحة جديدة للنساء اللواتي يتطلعن إلى الانفصال عن ضغوط الحياة اليومية”.

وتعتبر الخدمات الصحية المتوفرة، مثل التدليك والعلاجات وحوض السباحة ومقصورة التشمس الاصطناعية، محورًا رئيسيًّا للفندق، إلى جانب الأطعمة من مصادر محلية و”فن الطهو المرن” والمأكولات الصحية والمستدامة.

ووفقًا لموقع الفندق، يمكن للضيفات أيضًا المشاركة في الرحلات حول الجزيرة والأنشطة الثقافية.

ويقول الفندق: إنه يرحب بكافة النساء، وبالمسافرات، والأزواج والأمهات والبنات والمجموعات الأكبر.

وتجدر الإشارة إلى أن سياسة حظر الرجال تنطبق أيضًا على الزوار.


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