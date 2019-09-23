فهد الأنصاري: لا أعلم ماذا حدث لـ سييرا في #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

طالب الكويتي فهد الأنصاري لاعب نادي الاتحاد والفيصلي السابق الجمهور الاتحادي بدعم الفريق والوقوف بجانبه، وذلك بعد العثرات التي مرّ بها الاتحاد على مستوى نتائجه في المباريات.

وتحدث فهد الأنصاري لـ قناة العربية قائلًا: الخسارة أمام الهلال تسبّبت برد فعل قوي، وأتمنى من الجميع أن يتحد لإسعاد الفريق، أنا حزين على وضع الاتحاد الحالي ولكن لدي ثقة كبيرة بإدارة الفريق لتحسين الأوضاع.

وأضاف فهد الأنصاري: أنا مندهش مما يحدث للمدرب خوسيه سييرا في الاتحاد، هو مدرب لا يُعاند وكان سابقًا يأخذ رأي اللاعبين ويسمع لهم جيدًا.

وتوقع معظم الجمهور والنقاد الرياضيين أن تقوم إدارة نادي الاتحاد بإقالة المدير الفني لويس سييرا، بعد تراجع نتائج الفريق الأول، إلا أن مجلس الإدارة جدد الثقة في المدرب التشيلي.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، أن الإقالة ستضر الفريق الأول لكرة القدم، وتابع قائلًا: “يجب أن نتعلم من السابق وإقالة المدرب ستجعل المنافسة تضيع منا.. الأمور تسير باستقرار وثقة”.

وأضاف الحائلي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “بعد تدخلي الإداري مع المدرب تم تغيير قناعات كثيرة لدى سييرا.. إقالة المدرب ستجعل الفريق بشكل أسوأ، والوضع الحالي كبوة جواد”.

وكان الهلال هزم الاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أول أمس السبت بثلاثية مقابل هدف.