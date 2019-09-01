فهد بن نافل.. شهران من الإنجازات الاستثمارية والكروية

المواطن - مروة نبيل

استعرض رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز إنجازات مجلس الإدارة بعد مرور شهرين على انتخابه وبعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

كرة القدم:

وأكد فهد بن نافل أن مجلس إدارة نادي الهلال أمضى أكثر من شهرين وسعى خلال هذه الفترة على العمل بجميع الملفات الفنية والإدارية والاستثمارية، أملًا في إرضاء جماهير الزعيم.

وأوضح أنه بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري تمت تلبية متطلبات الفريق الأول بنادي الهلال، وفق ما يراه الجهاز الفني من خلال استقطابات جديدة أو تجديد عقود لاعبين، بجانب تعزيز إمكانات العيادة الطبية باستقطاب طاقم طبي جديد.

الجانب الاستثماري والإداري:

وأشار ابن نافل إلى أن الملف الاستثماري يسير بشكل مميز، مؤكدًا أنه يعتز بشراكة الزعيم مع إعمار دبي، شركة المملكة القابضة ممثلة في مستشفى المملكة، مدارس المملكة، فلاي إن، جاهز، التعاونية للتأمين، وإس تيم، ونتطلع في الفترة المقبلة إلى مرحلة جديدة من خلال تعزيز الجانب الاستثماري وتفعيله بصورة أكبر.

وعلى الصعيد الإداري، أوضح أن مجلس الإدارة يمضي بخطوات متسارعة نحو إعادة الهيكلة الإدارية وتطبيق نظام حوكمة فعّال بما يحقق الاستقرار المالي والإداري، إلى جانب تحديث وتطوير البُنى التحتية لمرافق نادي الهلال.

الألعاب المختلفة:

ولفت ابن نافل إلى أنه تم استحداث إدارة متخصصة للألعاب المختلفة تهدف إلى تعزيز إمكانات كافة الألعاب الموجودة في النادي، كما يدرس مجلس الإدارة زيادة الألعاب بشكل متدرج يؤسس فرقًا منافسة على جميع الألقاب.

الجماهير:

وأبدى ابن نافل سعادته بالتفاعل الجماهيري مع القوة الزرقاء التي تم إنشاء إدارة مختصة بشؤونها حتى حققت نجاحًا كبيرًا ومؤثرًا وأصبح لاعبو الفريق يشعرون بتأثيرها بشكل أكثر مما مضى؛ بتحفيزهم وتأثيرهم على المنافسين.

الهلال يتألق:

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حقق الفوز في أول مباراتين، ليتصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وتعادل سلبيًّا ضد الاتحاد في مباراة الذهاب، ويأمل في تحقيق الفوز في لقاء الإياب؛ لخطف بطاقة التأهل.