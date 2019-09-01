فهد بن نافل: قمنا بتلبية متطلبات الجهاز الفني

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، على تلبية متطلبات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، معربًا في الوقت ذاته بالتفاعل الجماهيري الكبير مع القوة الزرقاء.

وكتب فهد بن نافل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية، نكون كمجلس إدارة النادي أمضينا أكثر من شهرين، سعينا خلالها نحو العمل بالتزامن على جميع الملفات الفنية والإدارية والاستثمارية، وكل غاياتنا تنصب نحو إرضاء جماهيرنا الغالية”.

وتابع: “في ملف كرة القدم، نجحنا بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري في تلبية متطلبات الفريق وفق ما يراه الجهاز الفني من خلال استقطابات جديدة، أو تجديد عقود لاعبين، إضافة إلى تعزيز إمكانات العيادة الطبية باستقطاب طاقم طبي جديد”.

وأضاف: “في الملف الاستثماري، نعتز بشراكاتنا مع إعمار دبي، شركة المملكة القابضة ممثلة في مستشفى المملكة، مدارس المملكة، فلاي إن، جاهز، التعاونية للتأمين، وإس تيم، ونتطلع في الفترة المقبلة إلى مرحلة جديدة من خلال تعزيز الجانب الاستثماري وتفعيله بصورة أكبر”.

وواصل فهد بن نافل تغريداته قائلًا: “إداريًّا، نمضي بخطوات متسارعة نحو إعادة الهيكلة الإدارية وتطبيق نظام حوكمة فعّال بما يحقق الاستقرار المالي والإداري، إلى جانب تحديث وتطوير البُنى التحتية لمرافق النادي”.

وعلى صعيد الألعاب المختلفة، علق فهد بن نافل قائلًا: “تم استحداث إدارة متخصصة للألعاب المختلفة تهدف إلى تعزيز إمكانات كافة الألعاب الموجودة في النادي، وندرس زيادة الألعاب بشكل متدرج يؤسس فرقًا منافسة على جميع الألقاب”.

وأكمل حديثه قائلًا: “جماهيريًّا.. سعداء بالتفاعل الكبير مع القوة الزرقاء التي تم إنشاء إدارة مختصة بشؤونها حتى حققت نجاحًا كبيرًا ومؤثرًا، وأصبح لاعبو الفريق يشعرون بتأثيرها بشكل أكثر مما مضى؛ بتحفيزهم وتأثيرهم على المنافسين.. وبإذن الله (يدًا بيد) سنكون أقوى.. والقادم أفضل”.

واختتم فهد بن نافل سلسلة تغريداته قائلًا: “أبارك لكم الفوز على نادي الرائد، وأهنئ إخواني لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري على أدائهم، وبإذن الله ثم بدعم جماهيرنا الغالية تستمر الانتصارات في كافة المنافسات وجميع الألعاب”.