فهد هزازي يُمثل المملكة في بطولة Mr olympia

المواطن - واس

يشارك بطل المملكة فهد هزازي في أقوى بطولات المحترفين mr. olympia في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية التي ستنطلق الأسبوع المقبل لتكون المشاركة الأولى للاعب سعودي يتأهل لخوض المنافسه مع المحترفين.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المهندس أسامة الرميان أن هذه المشاركة الأولى لبطل سعودي وهو إنجاز حقيقي نطمح أن يتحقق خلاله لقب عالمي جديد بإسم المملكة العربية السعودية, مشيراً إلى أن البطولة ستشهد منافسة قوية هذا العام بتواجد 20 بطلاً عالمياً يتنافسون من أجل تحقيق أشهر لقب في العالم في فئة” 212″

من جانب آخر بدأ العد التنازلي لاستقبال الحدث الأبرز للعام 2019 في اللعبة وهي بطولة كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام التي ستقام منافساتها على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض في الـ 18 من شهر أكتوبر المقبل ولمدة يومين بحضور أبطال كمال الأجسام السعوديين وبجوائز مالية مجزية للفائزين.

وارتفعت وتيرة التحضيرات والاستعدادات لتخصيص أماكن التسجيل والإحماء الخاصة باللاعبين وترتيبات الجمهور وضيوف البطولة التي سيتم خلالها تصفية واختيار لاعبي المنتخب السعودي الذي سيشاركون في بطولة العالم الدولية بدولة الإمارات العربية خلال الفترة من 5 حتى 10 نوفمبر المقبل.