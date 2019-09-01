فوز #الهلال بخماسية يُثير الجدل

المواطن - محمد سمعه

لا تزال ردود الأفعال مستمرة من قبل بعض من النقاد الرياضيين، وذلك بعد فوز نادي الهلال بالأمس على الرائد بخماسية دون رد في الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الإعلامي محمد النمري قال بأن التحكيم ساعد الهلال في الفوز على الرائد فقال عبر حسابه في تويتر: “غوميز، دفع المدافع وبعد الدفع قام بالتمثيل احتياطًا في حال لم تُسجل الكرة هدفًا، حافظ وفاهم الدرس”.

انضم له الناقد الرياضي سعود الصرامي والذي علّق على عدم دفاع إدارة الرائد عن حقوق ناديها قائلًا: من أهم أعمال إدارة النادي هي الدفاع عن حقوقه، الصمت عن إهدار الحقوق شيء مُزعج لعشاق النادي ويخلق فجوة بين الإدارة ومحبيه.

وأضاف الصرامي: الرائد تعرض لقرارات أضرت به في مباراته مع المتصدر.

وكان الفيديو الذي نشره محمد النمري عبر تويتر أظهر دفع غوميز لأحد لاعبي الرائد خلال المباراة ثم سقط المهاجم الفرنسي بعد ذلك نتيجة لاحتكاكه مع لاعب الرائد.

سبق لـ سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق، أن أبدى غضبه من مساعدة بعض القرارات التحكيمية وتقنية الـVAR لنادي الهلال في دوري الموسم الماضي، عبر عدة تغريدات كان كتبها عبر حسابه في تويتر وقت رئاسته لنادي النصر.

يتصدر الهلال الدوري السعودي حاليًا بفارق الأهداف عن نادي النصر.