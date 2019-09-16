فوضى #الأهلي تُثير الغضب

المواطن - محمد سمعه

تسبب قرار إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الأهلي في وجود حالة من الغضب لدى بعض النقاد الرياضيين والإعلاميين بسبب تخبط قرارات الإدارة الأهلاوية.

وعلّق الإعلامي الرياضي محمد النمري على رحيل إيفانكوفيتش قائلًا عبر حسابه في تويتر: “كانوا يمتدحون المدرب برانكو واليوم يتملصون من واقعه، بدل أن يعتذروا ويتحدثوا أن توجههم خاطئ ركنوا إلى أعذار واهية”.

وأضاف النمري: “أقنعة تتساقط، والقناع الجديد “فلان” ينفع مدربًا، و”فلان” ما ينفع، ولو سألته ما الفرق بين التشكيل والتكتيك لتلعثم وقد يقول “لا فرق” معتقدًا أنه الجواب الأسلم”.

كذلك أبدى الناقد الرياضي ماجد الفهمي رأيه حول إقالة برانكو قائلًا: “من يُقيل المدرب هو رئيس النادي وليس مُشرفًا عامًا، احترموا شيئًا اسمه الإدارة، وبطلوا فوضى، احترموا النادي الأهلي”.

وقالت تقارير إعلامية، إن إيفانكوفيتش مُرشح بقوة لتدريب منتخب إيران الأولمبي وذلك بعد إقالته من تدريب النادي الأهلي.

ويتواجد حاليًا في عقل إدارة الأهلي كل من السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري السابق، والأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال والاتحاد وبيراميدز المصري السابق ليُدرب أحدهما الراقي في الفترة المقبلة.

يُعد كريستيان جروس المدرب المفضل لـ الأهلي وجماهيره، وذلك بسبب قيادته الراقي في موسم 2015-2016 للفوز بلقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأُقيمت مباراة الأهلي والوحدة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.