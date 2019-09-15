فيتوريا: حمد الله جاهز وهدفنا الفوز على السد

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على استعداد العالمي بشكل جيد لمباراة النصر والسد القطري المرتقبة، مشددًا على أنه يستهدف تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتحدث فيتوريا عن مباراة النصر والسد القطري قائلًا: “لدينا مباراة قوية غدًا وأمامنا خصم جيد.. حضرنا إلى هنا من أجل تسجيل الأهداف ولن ننظر إلى مباراتنا السابقة، هدفنا هو الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف”.

وتابع فيتوريا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر والسد القطري الذي عُقد، اليوم الاثنين، قائلًا: “مباراة الذهاب كانت جميلة وحققنا نتيجة مهمة لنا وانتهت بالنسبة لنا تمامًا”.

وواصل المدرب البرتغالي تصريحاته قائلًا: “أمامنا مباراة جديدة غدًا، لدينا الطموح وسندخل لمباراة النصر والسد بشكل جيد، واستعداد كامل من أجل الفوز”.

واختتم فيتوريا تصريحاته بالتأكيد على جاهزية هداف العالمي، المغربي عبدالرزاق حمد الله، لمباراة النصر والسد القطري، مؤكدًا أنه لا يُعاني من أي إصابة حاليًّا.

النصر والسد:

ويلعب النصر والسد على ملعب جاسم بن حمد الدولي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.