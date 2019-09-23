فيتوريا يرسم خطة #النصر

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء يوم الاثنين، استعدادًا لمباراته ضد الأهلي المقبلة.

والتقى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل بداية التدريبات الجماعية، وأوضح لهم برنامج العالمي في مباراة الأهلي.

وانطلقت تدريبات النصر بتمارين لياقية متنوعة، ثم قسم فيتوريا اللاعبين إلى ثلاث مجموعات أجرى لهم تدريبات تكتيكية متنوعة، واختتم المران الجماعي بمناورة كروية أجريت على منتصف الملعب.

ويلعب الأهلي والنصر على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.