فيتوريا يُركز على التسديد المباشر والعرضيات
استعدادًا لمباراة الشباب المقبلة

فيتوريا يُركز على التسديد المباشر والعرضيات

2019/09/04
الساعة 12:12 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريبات الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الشباب المقبلة.

وانطلقت تدريبات النصر بالتركيز على الجوانب اللياقية التي بدأها بالجري حول الملعب، ثم قسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين، حيث أجرى لهم تدريبات تعتمد على الكرات العرضية والتسديد المباشر.

واختتم المدرب البرتغالي فيتوريا مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم بمناورة على منتصف الملعب، ركز خلالها على اللعب في المساحات الضيقة وتحكم اللاعبين في الكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، يوم 13 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع الشباب في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم