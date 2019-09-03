فيتوريا يُركز على التسديد المباشر والعرضيات

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريبات الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الشباب المقبلة.

وانطلقت تدريبات النصر بالتركيز على الجوانب اللياقية التي بدأها بالجري حول الملعب، ثم قسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين، حيث أجرى لهم تدريبات تعتمد على الكرات العرضية والتسديد المباشر.

واختتم المدرب البرتغالي فيتوريا مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم بمناورة على منتصف الملعب، ركز خلالها على اللعب في المساحات الضيقة وتحكم اللاعبين في الكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، يوم 13 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع الشباب في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.