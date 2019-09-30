فيديوهات تلخص لقاء محمد بن سلمان مع CBS

في حوار المصارحة والمكاشفة والشفافية، تطرق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكافة القضايا التي تشغل فكر المواطن السعودي بل والعالم أجمع، في إجابات دقيقة تنم عن قيادة حكيمة، حيث تصدرت هذه التصريحات عناوين الصحف ووكالات الأنباء العالمية على مستوى العالم.
وقال ولي العهد في لقائه مع برنامج “60 دقيقة” على قناة CBS الأميركية فيما يتعلق بالهجمات على أرامكو إنها حماقة، ولا يوجد هدف إستراتيجي، فقط الأحمق هو من يهاجم 5% من إمدادات العالم. الهدف الإستراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه.
هجمات أرامكو الإرهابية
وأضاف ولي العهد أنه بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم وسوف تتعطل إمدادات الطاقة وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.
#لقاء_محمد_بن_سلمان | على المجتمع الدولي ردع #ايران #صحيفة_المواطن https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/2HlPqEhWLM
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 30, 2019
الوضع في اليمن
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن أكد ولي العهد أنه إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير.
وأضاف اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد.
وأكد ولي العهد أنه كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائمًا، إذا كنت متشائمًا يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر.
#لقاء_محمد_بن_سلمان | نبحث يوميًا وقف الحرب في #اليمن #صحيفة_المواطن https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/Mf3kJh8UGb
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 30, 2019
هذا ما يؤلمني
وتطرق ولي العهد إلى نظرة البعض للمملكة، وقال إن ما أكثر ما يؤلمه هذا الانطباع، ويؤلمني أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جدًا، أتمنى أن الجميع يأتي للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.
#لقاء_محمد_بن_سلمان | يؤلمني النظر للمملكة من زاوية ضيقة جدًا #صحيفة_المواطن https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/8UipiE0Gb3
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 30, 2019
حقوق الإنسان والمرأة
أما عن الحديث والنقاشات عن حقوق الإنسان والمرأة وما يثار بين الحين والآخر؛ قطع ولي العهد الطريق على المزايدين مؤكداً أن المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين، لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها.
#لقاء_محمد_بن_سلمان | إخلاء سبيل لجين الهذلول خاضع لقرار النيابة العامة وحدها #صحيفة_المواطن https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/yTfW9aMCrb
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 30, 2019
وختم ولي العهد حديثه مع القناة الأمريكية مؤكداً أنه لا يوجد أحد معصوم من الخطأ في هذه الدنيا.
وقال ولي العهد: “الأنبياء أخطأوا، فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر”.
#لقاء_محمد_بن_سلمان | البشر يخطؤون .. والمهم أن نتعلم من أخطائنا وعدم تكرارها #صحيفة_المواطن https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/RwxEmLd6Zj
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 30, 2019