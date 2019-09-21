فيديو.. أردوغان منافق وإذا حدث كذب!

فيديو.. أردوغان منافق وإذا حدث كذب!

2019/09/21
الساعة 11:55 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجهه المنافق بعد موقفه وتصريحاته من الهجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو السبت الماضي.

وقال أردوغان في 2015: إنه يدعم عاصفة الحزم التي أطلقتها المملكة لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ثم تراجع عن موقفه وأعلن دعم إيران وإرهابها واستهداف معملي أرامكو، لتلخص عبارة “أردوغان إذا حدث كذب” شخصيته المتناقضة.

وينكشف الحقد التركي يومًا بعد يوم، عبر تصريحات جوفاء يطلقها أردوغان عن المملكة، ليكون في خندق واحد مع إيران الداعمة للإرهاب، لا يبعدهما سوى الموقع الجغرافي.

ويلف الغموض التقارب بين تركيا وإيران؛ فهو دعم مشبوه بين الطرفين ضد المملكة وسط محاولات مستمرة لتشويهها أو استهدافها بالإرهاب.


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