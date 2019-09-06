فيديو.. أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع الأخضر

المواطن - مروة نبيل

تألق العديد من النجوم بقميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وفي مقدمتهم أسطورة نادي النصر ماجد عبدالله الذي يتصدر قائمة هدافي الأخضر.

ونشر حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وجاء ماجد عبدالله في الصدارة برصيد 72 هدفًا خلال 117 مباراة دولية.

واحتل نجم نادي الهلال السابق، سامي الجابر، المركز الثاني في قائمة هدافي الأخضر برصيد 46 هدفًا في 156 مباراة، يليه مهاجم الزعيم السابق، ياسر القحطاني، برصيد 42 هدفًا خلال 112 مواجهة دولية.

وجاء نجم الوحدة والأهلي السابق، عبيد الدوسري، في المركز الرابع بقائمة هدافي المنتخب السعودي الأول، حيث نجح في إحراز 41 هدفًا في 94 مباراة، وحل نجم النادي الأهلي السابق، طلال المشعل، خامسًا بـ32 هدفًا في 60 لقاءً دوليًّا.

⚽️ أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع المنتخب السعودي#دوري_بلس pic.twitter.com/V05tuHL3Gh — دوري بلس (@dawriplusksa) September 6, 2019