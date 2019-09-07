فيديو.. أمن الطرق يرصد عدة مخالفات ويضبط شاحنة تسير بدون أنوار

المواطن- الرياض

رصدت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض متمثلة بمركز الضبط الأمني لدوريات أمن طريق الشرقية، مساء أمس الجمعة، عدة مخالفات على بعض المركبات العابرة للطريق.

ونشر حساب وزارة الداخلية على “سناب شات” مقطع فيديو للمخالفات التي تم رصدها، ومن بينها شاحنة كانت تسير دون أنوار، حيث تم إيقافها وعدم السماح لها بالعبور لحين القيام بإصلاحها، لما تشكله من خطر على مرتادي الطريق.

وتنوعت المخالفات التي تم رصدها ما بين: مخالفة ضوابط تظليل المركبة، وعدم توفر المتطلبات النظامية للمركبة، وقيادة المركبة دون توفر التجهيزات اللازمة (الأنوار).

كما أظهر الفيديو مشاركة سيارة الرصد الآلي (المتحرك، والمتوقف) لرصد مخالفات تجاوز السرعة المحددة، فيما شاركت دوريات المرور السرية في ضبط عدة مخالفات ومنها سير مركبة بلوحات تالفة أو غير واضحة وغرامتها من 1000 إلى 2000 ريال.