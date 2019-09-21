فيديو.. أمير الكويت يطمئن شعبه ويوجه لهم رسالة

المواطن - متابعة

طمأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، الشعب الكويتي، والشعوب العربية والصديقة المحبة للكويت، على صحته وسلامته.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، حيث كلّفه بنقل التحية والسلام لكل الشعب الكويتي.

بدوره عبر الغانم عن فرحته، مؤكدًا أنه سيقوم بطمأنة الجميع على صحة أميرهم.

سلامك وصل أيها الكبير، والكويتيون، صغيرهم وكبيرهم يدعون لك، وينتظرون أميرهم، بينهم وعندهم وحولهم، سالما غانما بإذن الله pic.twitter.com/8IKJAHyAPo — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) September 21, 2019

ونشر الغانم مقطع فيديو للقاء جمعه بالأمير للسلام عليه والاطمئنان على صحته وعلق عليه بالقول: “سلامك وصل أيها الكبير، والكويتيون، صغيرهم وكبيرهم، يدعون لك، وينتظرون أميرهم، بينهم وعندهم وحولهم، سالمًا غانمًا بإذن الله”.