فيديو.. أمير الكويت يطمئن شعبه ويوجه لهم رسالة

فيديو.. أمير الكويت يطمئن شعبه ويوجه لهم رسالة

2019/09/21
الساعة 6:42 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

طمأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، الشعب الكويتي، والشعوب العربية والصديقة المحبة للكويت، على صحته وسلامته.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، حيث كلّفه بنقل التحية والسلام لكل الشعب الكويتي.

بدوره عبر الغانم عن فرحته، مؤكدًا أنه سيقوم بطمأنة الجميع على صحة أميرهم.

ونشر الغانم مقطع فيديو للقاء جمعه بالأمير للسلام عليه والاطمئنان على صحته وعلق عليه بالقول: “سلامك وصل أيها الكبير، والكويتيون، صغيرهم وكبيرهم، يدعون لك، وينتظرون أميرهم، بينهم وعندهم وحولهم، سالمًا غانمًا بإذن الله”.


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