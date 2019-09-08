فيديو.. أهم خطوة لإنقاذ مصاب الإجهاد الحراري

المواطن - الرياض

يعمل الجسم على تبريد نفسه بشكل تلقائي من خلال إفراز العرق وموازنة درجة حرارة الجسم بدرجة الحرارة في البيئة المحيطة لكن يحدث أن يخفق الجسم في عملية التبريد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فيحدث ما يُعرف باسم الإجهاد الحراري.

الإجهاد الحراري هو حالة تشمل أعراضها التعرق الشديد، وسرعة النبض نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويعتبر واحدًا من ثلاثة متلازمات لهم علاقة بالحرارة، مع التشنجات الحرارية التي تعتبر أخفهم، وضربة الشمس التي تعتبر أشدهم.

وشددت وزارة الصحة على أن أهم إجراء يجب اتباعه لإنقاذ مصاب الإجهاد الحراري هو نقله إلى مكان بارد وتبريد جسمه بالماء بالتدريج.