فيديو.. أول سائح صيني يصل الرياض بعد تفعيل التأشيرة السياحية

وصل إلى الرياض، اليوم، أول سائح صيني قادمًا من دبي بعد تفعيل التأشيرة السياحية، حيث أظهر مقطع فيديو متداول السائح وهو ينهي إجراءات الدخول من مطار الملك خالد في الرياض.
في أول يوم بعد إقرارها..سائح صيني ينهي إجراءات #التأشيرة_السياحية في #مطار_الملك_خالد بوقت قصير. #صهيلنا pic.twitter.com/HuahbYd8yO
— صهيل (@SaheelKSA) September 28, 2019
وكانت المملكة بدأت اعتبارًا من اليوم السبت، تلقي طلبات الحصول على التأشيرات السياحية التي أقرت ضوابطها يوم أمس الجمعة.
وتبلغ مدة صلاحية التأشيرة السياحية التي يتم تطبيقها للمرة الأولى 360 يومًا من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يومًا لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يومًا خلال السنة الواحدة.
وبحسب الضوابط التي تم إعلانها يمكن للسائح الحصول على التأشيرة عبر 3 طرق هي:
- التسجيل عبر المنصة الإلكترونية “أونلاين” أو استخدام ماكينات مجهزة لاستخراج التأشيرة في دقائق.
- عند الوصول للمنافذ والمطارات (مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري).
- عبر ممثلي السفارات والقنصليات السعودية بالخارج للدول المصرح لها.
هل قرأت هذا ؟