فيديو.. إصابة 56 في هبوط اضطراري قاس لطائرة روسية

المواطن - متابعة

أعلنت لجنة التحقيقات الاتحادية الروسية، اليوم، عن إصابة 56 شخصاً إثر ارتطام طائرة ركاب روسية بأرض المدرج لدى هبوطها في مطار بمدينة بارناول الروسية غرب سيبيريا.

وأفادت لجنة التحقيقات في بيان لها أن ثمة حريقاً اندلع في جهاز الهبوط الخلفي من الناحية اليمنى للطائرة، وهي من طراز “بوينج 767” أمريكية الصنع، بينما كانت تهبط على المدرج في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

من جهتها أوضحت شركة طيران “أزور أير” بأنه تم إجلاء جميع الركاب على الفور، بفضل الإجراءات المنسقة والمهنية لطاقم الطائرة، لافتة الانتباه إلى أن الطائرة كانت تقل على متنها أكثر من 330 شخصاً.

وتجدر الإشارة إلى طائرة “بوينغ 767-300” المذكورة التابعة لشركة Azur Air كانت قد نفذت هبوطاً اضطرارياً في مدينة برناؤول الروسية مساء الأربعاء 25 سبتمبر، بعد أن لاحظ الطيارون ظهور دخان من أحد أجزائه، وحملت هذه الطائرة القادمة من فيتنام على متنها 341 شخصاً، من بينهم 10 من أفراد الطاقم.