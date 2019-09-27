فيديو .. إنقاذ خرافي من مدافع الأهلي لهدف محقق لـ النصر

فيديو .. إنقاذ خرافي من مدافع الأهلي لهدف محقق لـ النصر

2019/09/28
الساعة 12:36 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تألق المدافع محمد خبراني، نجم الأهلي، بشكل مميز أمام نادي النصر، في المباراة التي أُقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنقذ خبراني الأهلي من التعرض للهزيمة أمام النصر عندما منع اللاعب عبدالرزاق حمد الله مهاجم العالمي من تسجيل هدفٍ في شباك الراقي بالدقيقة الحادية والخمسين، حيث منع الكرة من الدخول على خط مرمى الأهلي لتبقى النتيجة على حالها وهي التعادل السلبي بين الفريقين.

ونجح محمد خبراني في استخلاص الكرة في 8 مناسبات، ولمس الكرة 50 مرة، بجانب أن دقة تمريراته في المباراة بلغت 83%.

وقبل إقامة مباراة الأهلي والنصر اليوم، كان الأهلي لعب ضد النصر 22 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الراقي قبل مباراة الأهلي والنصر اليوم، في الفوز 8 مرات، بينما تمكن العالمي من تحقيق الفوز في 7 مواجهات.

وبعد التعادل السلبي في مباراة الأهلي والنصر، أصبح رصيد الأهلي 8 نقاط في المركز الثالث، أما نادي النصر فيملك 8 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب.


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